Vadászgépek kísérik a vb-re utazó válogatottat - videóval

Miután a hét első felében az orosz-ukrán háború eredményeként rakétatámadás ért egy lengyel gabonaszárítót, a katari világbajnokságra utazó lengyel válogatott repülőgép fokozott védelmet kapott. A vb-re tartó küldöttség polgári gépét ugyanis Lengyelország déli határáig F-16-os vadászgépek kísérték.

A lengyel válogatott tagjai a fedélzetről készítettek felvételeket az őket kísérő vadászgépekről, az egyik pilóta táblával üzent nekik: "Amikor vadászgép-pilóta vagy, de a lengyel válogatott szurkolója is!"

🛩 Poland's team plane was escorted to the Polish border by F-16 fighter jets on it's way to Qatar pic.twitter.com/4BvlSxYPT4