Üzent a B-közép: „Robbanjon a dal!”

A szurkolói csoportban nem csak a holland, de a bosnyákok elleni meccsel kapcsolatban is üzent a Carpathian Brigade '0.

Magyarország péntek este Hollandiát fogadja a Nemzetek Ligája következő összecsapásán. Ezzel és a Bosznia elleni mérkőzéssel kapcsolatban is fontos infókat osztott meg a B-közép szurkolói csoportja, a Carpathian Brigade '09.

Szurkolótársaink, barátaink!Holnap elérkezünk a mérkőzés napjához, melynek estéjén Hollandia ellen szurkolhatunk a Nemzeti Tizenegynek, ismét teltházas publikummal.

A Verseny utcában 18 órától gyülekezünk, a stadionhoz 19 órakor indulunk meg. A gyülekezőpontunkon beszerezhetitek legújabb sáljainkat is, és korábbi relikviáinkat is, melynek megvásárlásaival természetesen továbbra is a lelátói látványainkat támogathatjátok. Ezt megtehetitek a becsületkasszáinknál is. Minden hozzájárulást hálásan köszönünk!

A mérkőzés kezdetére újfent koreográfiával készültünk, kérjük időben foglaljátok el helyeiteket és legyetek türelemmel az alsó szinten lezárt területekkel, továbbá segítsétek csoportunk tagjait a koordinálásban. A látvány után egyből feloldjuk ezeket a részeket. Figyeljetek az előénekesek és tagjaink instrukcióira a koreó megfelelő bemutatása érdekében!

Robbanjon a dal! Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a szurkolásunkkal erőt adjunk a csapatnak! A kapu mögött 90 percen át szakadatlanul szurkolunk a csapatnak!

Végezetül kiegészítő információ a Boszniába utazóknak, hogy Zenicán a helyi busz- és vasútállomás parkolójában áll rendelkezésünkre parkoló, onnan indulunk majd együtt a mérkőzés előtt a stadionhoz.Köszönjük az együttműködéseteket! Az információinkat kérjük, juttassátok el kilátogató szurkolótársaitokhoz is!

Mindörökké Magyarország!