A Farkasok a 67. percben Aaron Zehnter révén megszerezték a vezetést, és már úgy tűnt, zsebükben a három pont, amikor a 96. percben Michy Batshuayi büntetőből kiegyenlített. De a bajnoki tabella alsó felében szerénykedő wolfsburgiaknak a döntetlen is remek eredménynek számít, bár kétségtelenül jobban örültek volna a három pontnak.

A Bajnokok Ligájában szereplő frankfurtiak így maradtak a hetedikek a tabellán, melyen a Wolfsburg 15.

A vendég Wolfsburgban sérülés miatt nem lépett pályára Dárdai Bence. Dárdai Pál legkisebb fia még novemberben 3-án szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, a hétvégén műtötték meg, az őszi szezonban már egészen biztosan nem játszik, visszatérése valószínűleg hónapokat vesz majd igénybe.

Hambrugban is meglepetés született, mivel a hazaiak nagy csatában 2-1-re legyőzték a hatodik Stuttgartot úgy, hogy a 81. percben, 1-1-es állásnál emberhátrányba kerültek. Ezzel a Hamburg a 13. helyre ugrott előre.

Bundesliga, 12. forduló:

Hamburger SV-VfB Stuttgart 2-1 (1-0)

Eintracht Frankfurt-VfL Wolfsburg 1-1 (0-0)

SC Freiburg-FSV Mainz 05 4-0 (2-0)

szombaton játszották:

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 1-2 (0-1)

TSG 1899 Hoffenheim-Augsburg 3-0 (3-0)

Bayern München-St. Pauli 3-1 (1-1)

Union Berlin-Heidenheim 1-2 (1-0)

Werder Bremen-1. FC Köln 1-1 (1-0)

pénteken játszották:

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0

