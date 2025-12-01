A Farkasok a 67. percben Aaron Zehnter révén megszerezték a vezetést, és már úgy tűnt, zsebükben a három pont, amikor a 96. percben Michy Batshuayi büntetőből kiegyenlített. De a bajnoki tabella alsó felében szerénykedő wolfsburgiaknak a döntetlen is remek eredménynek számít, bár kétségtelenül jobban örültek volna a három pontnak.
A Bajnokok Ligájában szereplő frankfurtiak így maradtak a hetedikek a tabellán, melyen a Wolfsburg 15.
A vendég Wolfsburgban sérülés miatt nem lépett pályára Dárdai Bence. Dárdai Pál legkisebb fia még novemberben 3-án szenvedett elülső keresztszalag-szakadást, a hétvégén műtötték meg, az őszi szezonban már egészen biztosan nem játszik, visszatérése valószínűleg hónapokat vesz majd igénybe.
Hambrugban is meglepetés született, mivel a hazaiak nagy csatában 2-1-re legyőzték a hatodik Stuttgartot úgy, hogy a 81. percben, 1-1-es állásnál emberhátrányba kerültek. Ezzel a Hamburg a 13. helyre ugrott előre.
Bundesliga, 12. forduló:
Hamburger SV-VfB Stuttgart 2-1 (1-0)
Eintracht Frankfurt-VfL Wolfsburg 1-1 (0-0)
SC Freiburg-FSV Mainz 05 4-0 (2-0)
szombaton játszották:
Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 1-2 (0-1)
TSG 1899 Hoffenheim-Augsburg 3-0 (3-0)
Bayern München-St. Pauli 3-1 (1-1)
Union Berlin-Heidenheim 1-2 (1-0)
Werder Bremen-1. FC Köln 1-1 (1-0)
pénteken játszották:
Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 0-0
