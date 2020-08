UTE: Duchatelet hazudik

Megy az Újpest–Újpest meccs tovább, az UTE most tényekkel bizonyítja, hogy Roderick Duchatelet az Újpest FC tulajdonosa hazudott egy méreteset egy videóüzenetben. A belga befektető azt állította, hogy az UTE utánpótlásából nem került ki egyetlen -es játékos sem.

Az Újpest Figyelő Facebook oldalára felkerült egy táblázat, amelyből kiderült, hogy az elmúlt esztendőkben az UTE huszonegy olyan labdarúgót nevelt fel, aki szerepelt az élvonalban. A listában szerepel például Simon Krisztián, aki jelenleg ugye a lila-fehérek csapatkapitánya, de ott van Lázár Bence, Egerszegi Tamás, Nagy Tibor, Tamás Krisztián, vagy éppen az Újpest jelenlegi kapusa Banai Dávid.

De itt van még Sztojka Dominik is, aki szintén a Megyeri úton nőtt fel és az UTE akadémiájáról igazolt a Vasasba, ahol profi szerződést kapott.

„Sokat köszönhetek az UTE Akadémiának, megkaptam a szükséges egyéni fejlesztéseket, és segítettek az iskoláztatásomban, nagyon hálás vagyok nekik, de most a Vasasban is mindent megadnak nekem – mondta Sztojka Dominik – Van néhány hét hátrányom a felkészülésben, ezt szeretném először pótolni, utána lehetőségem lesz az első csapat edzésein is részt venni. Minél hamarabb a felnőtt labdarúgásba kell kerülnöm, azért választottam a Vasast, mert szerintem itt erre megvan az esélyem. Ha már elég érett leszek hozzá, külföldön is kipróbálnám magam, valamint később szeretnék játszani az Újpest NB I-es csapatában is. Jelenleg kizárólag a Vasasra koncentrálok, de a negyedik kerületben nőttem fel, az itteni emberek között élek, sok mindenkinek szereznék örömet, ha egyszer bemutatkozhatnék a Szusza Ferenc Stadionban.”

A lila-fehérek utánpótlás-nevelése azért került a fókuszba, mert Roderick Duchatelet, aki elvette az Újpest címerét, egy kiszivárgott szerződéstervezet szerint ahhoz kötné a régi állapot visszaállítását, ha rátehetné a kezét az UTE Akadémiára. A befektető vinné a játékosokat, az edzőket, a létesítményeket és természetesen a pénzt is.