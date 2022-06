Utánpótlás-válogatott védőt igazolt a Vasas

Deutsch László a Puskás Akadémiától érkezik az angyalföldi csapathoz.

A Vasasban folytatja pályafutását a Puskás Akadémiától távozó Deutsch László. A 23 éves, többszörös utánpótlás-válogatott játékos az FTC utánpótlásából került Felcsútra 2015-ben. Az elmúlt években összesen 48 alkalommal lépett pályára az NB I-ben a Puskás Akadémia mezében, eddig két bronz- és egy ezüstérmet ünnepelt a csapattal.

„Deutsch Lászlóra elsősorban bal oldali szélső védőként számítunk, megteremtve ezzel csapatunkban a valós versenyhelyzetet ezen a poszton is. Emellett érkezésével lehetőségünk nyílik a korábbiaktól eltérő felállási formák, illetve további taktikai variációk minőségi megvalósítására” – értékelte az új igazolást Nagy Miklós sportigazgató.

Deutsch lejáró szerződésű játékosként ingyen érkezett a Vasashoz, és 2025. június 30-ig kötelezte el magát új klubjához.

„Tisztában voltam vele, hogy nagy múltú klubhoz szerződöm, ez volt az egyik fő ok, amiért így döntöttem. Szeretném magam megmérettetni egy ekkora tradíciókkal rendelkező csapatban, ahol egyértelmű cél az első osztályban való szereplés. Szintén segített a döntésemben a klub azon filozófiája is, miszerint csak magyar játékosok alkotják a csapatot” – nyilatkozta a Vasas új szerzeménye.

Deutsch eddig pályafutása során nemzetközi tapasztalatokra is szert tett, pályára lépett az Európa-ligában és az Európa Konferencia Ligában is. Utánpótlás-válogatott játékosként 13 mérkőzésen viselte a címeres mezt: szerepelt a 2016-os U17-es Európa-bajnokságon és 2021-ben az U21-es Eb-n is.

