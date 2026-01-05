Hoppá! Magyar szövetségi kapitányt neveztek ki a népszerű üdülőparadicsomban!

Egy helyi portál, az Adhadhu Sports hétfői beszámolójából kiderül, hogy Urbányi István 12 év után visszatér a Maldív-szigetekre, és januártól átveszi az ország labdarúgó-válogatottjának irányítását, valamint ő lesz a nemzeti csapat technikai igazgatója is. A portál kiemeli, hogy a magyar szakember egy olyan időszakban tér vissza dél-ázsiai országba, amikor a szigetország a nemzetközi kudarcokból felállva próbálja újraépíteni magát.

A Maldív-szigetek labdarúgó-válogatottja nem tartozik a térség legerősebb csapatai közé. Világbajnokságon még soha nem jártak, de ennek nincs is realitása. A FIFA jelenlegi világranglistáján a 173. helyen állnak.

Az ország sportsajtója ünnepli Urbányi érkezését, a cikkek szerint a lehető legjobb döntés született meg a magyar edző újabb kinevezésével.

A Magyar Nemzet rövid Messenger-üzenetet váltott a magyar szakemberrel, aki elmondta, hogy minden bizonnyal egy hét múlva kezdi meg a munkát az ázsiai szigetországban.