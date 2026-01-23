Unai Emery dührohamot kapott és a pályán lökte meg saját játékosát

Emery nem bírt magával

A dráma a 92. percben kezdődött, amikor a spanyol menedzser úgy döntött, lehívja a pályáról belga középpályását. Tielemans kocogva indult meg az oldalvonal felé, ami láthatóan feldühítette Emeryt – a mester valószínűleg azt várta volna, hogy játékosa lassabb sétával húzza az időt.

Amikor a futballista odaért a kispadhoz és kezet nyújtott, Emery nemcsak elutasította azt, hanem két kézzel, látványosan meglökte Tielemanst a kispad irányába.

„Ha a játékos tenné, botrány lenne”

A korábbi Villa-védő, Joleon Lescott a TNT Sports stúdiójában nem rejtette véka alá a véleményét:

„Lehet, hogy ártatlan az ügy, de nekem ez nagyon nem tetszik. Ha fordítva történik, és a játékos nem fog kezet az edzővel, azonnal megkérdőjeleznék a professzionalizmusát. Nem festett jól a jelenet."

Emery rövidre zárta a vitát

A lefújás után a Villa menedzsere próbálta elbagatellizálni az esetet. Amikor a lökdösődésről kérdezték, csak ennyit felelt mosolyogva:

„Olyan, mintha a fiam lenne.”

A spanyol szakember inkább a győzelem fontosságát hangsúlyozta, amelyet Jadon Sancho első villás gólja döntött el. Emery kiemelte, hogy csapata stabil, a bajnokságban és Európában is az élmezőnyhöz tartozik, a Tielemans-incidenst pedig belső ügynek tekinti.