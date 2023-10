Uli Hoeneß: Hiába tréningezik továbbra is velünk, nem igazoljuk le Boatenget

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar válogatott góljára a szerbek elleni Eb-selejtező mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

A Bayern tiszteletbeli elnöke tiszta vizet öntött a pohárba.

A Bayern Münchennél továbbra is fontos kérdés a belsővédő poszt, hiszen összesen négyen vannak a keretben, ezért vett részt probajátékon a klubnál Jerome Boateng. A szurkolók tiltakozására - Tuchel rajongása ellenére - a védőt nem igazolta le a bajor klub, viszont továbbra is részt vesz a tréningeken, hogy formában maradjon.



A Bayern tiszteletbeli elnöke Uli Hoeneß nyilatkozott a csapat helyzetéről.



"Annak ellenére, hogy velünk készül nem fogjuk leigazolni őt, semmi értelme nem lenne 8 mérkőzésre. A szakmai stáb legfrissebb információim szerint azonban szeretne erősíteni ezen a területen, középsőhátvédet és jobbhátvédet is keresnek."



A Bayern szurkolói számára jó hír, hogy Matthijs De Ligt minden bizonnyal már bevethető lesz a következő bajnokin a Mainz ellen.