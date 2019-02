Ukrán támadót venne kölcsön a Fradi

A Shakhtarból igazolna a zöld-fehér klub.

Ivan Petrjak után újabb ukrán játékos érkezhet a Ferencvárosba a Shakhtar Donyecktől - írja az ulloi129.hu.

Andrej Borjacsuk 2017 nyara óta a Mariupol kölcsönjátékosa, melynek színeiben nyáron EL-selejtezőn is részt vett.

A helyi Euro szerint fél évre kölcsönbe érkezik a játékos, akire vásárlási opcióval fog rendelkezni a Fradi.

A fiatal játékos az ukrán élvonalban 39 bajnokin 12 gólt szerzett, tavaly novemberben be is mutatkozott Andrij Shevchenko válogatottjában, a szlovákok ellen pedig kezdett is.

