Újrajátszhatják a botrányba fulladt vb-selejtezőt!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyiptom kedd este büntetőpárbajban maradt alul Szenegállal szemben az afrikai vb-selejtezők egyik döntőjében, így Mohamed Szalahék lemaradnak az idei világversenyről. Legalábbis a jelenlegi állás szerint.

Az egyiptomi labdarúgó-szövetség vezetője ugyanis megerősítette, hogy a FIFA-hoz benyújtott hivatalos panaszukban a két nappal ezelőtti találkozó újrajátszását kérték.

Indoklásukban felhozták, hogy az egész csapatot, különösen Szalahot a mérkőzés előtt, alatt és után is inzultusok érték a szenegáli szurkolók részéről.

Az összecsapás helyszínére tartva az egyiptomiak csapatbuszát megdobálták, betört annak szélvédője is, a Liverpool ikonját a tizenegyese elvégzése közben lézerek tucatjaival próbálták meg elvakítani, ami be is jött, tekintve, hogy kapu fölé lőtte a maga büntetőjét, majd a lefújást követően a lelátóról különböző tárgyakkal dobálták meg Szalahot és az egyiptomi labdarúgó-szövetség állítása szerint rasszista transzparensek is előkerültek.

„Részt veszek a FIFA csütörtök délutáni kongresszusán Katarban. Találkozást kértünk Gianni Infantino FIFA-elnökkel, valamint Patrice Motsepe-vel, az Afrikai Labdarúgó Szövetség elnökével. A mérkőzés újrajátszását kértük, mert furcsa hangulatban zajlott a találkozó. Ha rendes körülmények között veszítettünk volna, akkor gratulálnánk Szenegálnak. Bemutatjuk a fegyelmi bizottságnak a történteket, és várjuk a választ. Sok minden történt velünk a meccsen. A játékosaink folyamatos támadás alatt voltak, főleg Mohamed Szalah. Meg akarták félemlíteni a futballistákat" - nyilatkozta Gamal Allam, az egyiptomi labdarúgó-szövetség vezetője.

A találkozót követően egyébként Carlos Queiroz, az egyiptomiak szövetségi kapitánya lemondott posztjáról, de azt, hogy elfogadja-e a szövetség, a FIFA döntésétől tették függővé.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A brazilok vb-győzelme most 6-szoros, a franciáké 8-szoros pénzt fizet. (x)