Újra megsérült a Barca szélsője

Újra megsérült a szélsője, Ousmané Dembélé - írja a klub honlapja.

A játékosnak a combhajlító izma húzódott meg, ezért 5 hétig nem lesz bevethető állapotban.

Dembélének sokadik izomsérülése már ez: az ESPN újságírója, Jordi Blanco Duch statisztikái szerint a franciának ez az 5. eset, hogy sérülés miatt hagy ki meccseket, mióta aláírt a Barcához.

Ez 225 napnyi távollétet eredményezett, ami a lehetséges 118 mérkőzésnek nagyjából a harmada (40 meccs).

FC Barcelona player @Dembouz has been diagnosed with a strain to his left hamstring, and is set to miss the next five weeks with the injury



