Újra dobogón a United, egyre nehezebb helyzetben az Everton

Martial már a nyolcadik gólját szerezte az Everton ellen.

2-0-ra nyert a Manchester United az Everton ellen az angol Premier League 30. fordulójában.

Habár nem alárendelt szerepben kezdte meg a mérkőzést a kiesés elől menekülő Everton, Sean Dyche csapata ellen igen sok helyzetet tudott kialakítani a Manchester United.

A mérkőzés első félidejében 60%-os labdabirtoklással és 21 kapura lövéssel az Everton fölé kerekedett Erik Ten Hag csapata. Marcus Rashford nem a góllövő cipőjét vette fel, hiszen öt alkalommal is próbálkozott, háromszor ziccerben is volt, azonban az angol támadó nem talált be. Rashford mellett Antony is többször próbálkozott, azonban neki sem jött össze a gól.

A sok hazai helyzet ellenére a 19. percben épített fel szép támadást az Everton. Dwight McNeil passzolt jó labdát Ellis Simmsnek, aki a tizenhatoson belülre tört. A támadóra senki nem figyelt, így az ötös jobb sarkából gondtalanul lőhetett, azonban a bal kapufa mellett elment a játékszer.

Végül az Everton megtört és a 36. percben megszerezte a vezetést a United. Jadon Sancho tökéletesen látta meg a tizenhatoson belülre beinduló Scott McTominay-t, aki védők nélkül zavartalanul lőtte be a labdát jobb oldalról a kapu rövid sarkába. 1-0

A második félidőben sem tudta felvenni a ritmust ahhoz az Everton, hogy gólt szerezzen, míg a hazaiaknak sem volt nagy ziccerük a játékrész elején.

A 71. percben Lisandro Martinez indította saját térfeléről egy óriási labdával Marcus Rashfordot, aki a bal szélen megindulva tökéletesen adat középre a labdát a becserélt Antony Martialnak. A francia nem hibázott, középről belőtte a labdát. Összességében ez már a nyolcadik találata volt az Everton ellen Martialnak. 2-0

A Manchester United ezzel a győzelemmel fellépett a dobogó harmadik fokára, míg az Everton maradt a 16. helyen.

