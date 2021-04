Újpesti hangolás: ha nincs címer, akkor szurkolás sem lesz

Hiába játszik a Magyar Kupa döntőjében a lila-fehér együttes a szurkolók nem engednek.

Hamarosan kupadöntőt játszik az Újpest és a Fehérvár, ám könnyen lehet, hogy nem lesz nagy hangulat a Puskás Arénában, hiszen az Újpest szurkolók kemény közleményben jelezték: amennyiben nem kerül vissza a csapat mezére a logó helyett a címer, akkor nem mennek ki a május 3-i fináléra.

Mint ismeretes abban az esetben, ha az országban négymillióan megkapják a koronavírus elleni oltás első adagját, akkor a sporteseményeken résztvehetnek a védettségi igazolvánnyal rendelkező szurkolók. Márpedig ez vélhetően megtörténik a Magyar Kupa döntője előtt, így akár a fehérvári és az újpesti oltottak is jegyet vehetnének a meccsre. Ugyanakkor a lila-fehérek fanatikusai nem tágítanak attól, amit tavaly kimondtak: ameddig nincs címer, addig szurkolás sem lesz.

„Az Újpest Ultras tartja magát, ahhoz, hogy amíg nem kizárólag a hagyományos címerünk lesz a mezen, addig a stadionban nem vesz részt a mérkőzéseken” – áll a drukkerek közleményében amely így folytatódik: „Korábban kevésbé radikális módszerekkel próbálkoztunk. Szerintünk éppen elég időt adtunk a belgának, hogy visszakozzon, de eddig egyedül annyit bizonyított, hogy a legkevésbé sem érdeklik a hagyományaink, sem a véleményünk. Egy bojkott pedig akkor ér valamit, ha a nagy meccseken is kitartunk, ott tudjuk igazán felhívni a figyelmet a problémáinkra. Mindenki emlékszik a három évvel ezelőtti kupadöntőn teremtett csodálatos hangulatra. Pont a kontraszt lesz az, ami a fókuszba helyez minket. Ez fog feltűnni mindenkinek, bármi is lesz az eredmény, ez is téma lesz. Ha bemennénk, elsikkadna az üzenet, sőt olyan megvilágításba kerülne a történet, hogy sikerért a tradíció eladó. Márpedig egy kupagyőzelem vagy bajnoki cím sem jogosít fel senkit arra, hogy felülírja a múltunkat!”

A fanatikusok közvetlen – de nem baráti – hangnemben megszólították Roderick Duchatelet-t, a klub belga tulajdonosát is:

„A megoldás egyszerű, csak és kizárólag Duchatelet úr döntése. Két perc alatt elvette, évekig játszadozott vele, tavaly ilyenkor félig eltakartattuk, de most eljött az ideje, hogy végképp eltűnjön a gyűlölt deszka a mezünkről. Add vissza a címerünket a legfontosabb meccsre és mi segítünk a csodában! (… )Ideje véget vetni a kicsinyes háborúnak, amihez szeretett címerünknek semmi köze! (…) Nem adjuk a címerünket, hiszünk az igazunkban, a lila-fehér színek, a címer olyan alap, ami nélkül nem lehet folytatni az Újpest történelmét. (…) Roderick, ha számít neked valamit az Újpest szurkolóinak közössége, akkor tedd meg végre azt a lépést, amire mindannyian várunk! Lépj túl a személyes sértődéseken. Sok mindent megbocsájtunk, ha magadtól teszed meg ezt lépést! Azt lépést, amit vagy a magyar bíróság fog végre kikényszeríteni, vagy a jövő tulajdonosai fognak meglépni! Hozd helyre azt a hibát, amit te okoztál. Sose késő belátni egy tévedést, de ha megint elszalasztod a lehetőséget, azt az Újpestiek már soha nem fogják megbocsájtani neked!”

