Újpesten folytatja a kameruni válogatott középpályás

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj jól a kérdésekre és már várhatod is a nagy nyereményt! Ide kattintva regisztrálhatsz a járékért! (x)

Az Újpest FC-ben folytatja pályafutását Petrus Boumal. A 28 éves középpályás szerződésének részleteiről nem árult el részleteket a klub hivatalos honlapja, mindenesetre a Transfermarkt által 500 ezer euróra becsült játékos az orosz élvonalbeli Nyizsnyij Novgorod mezét cseréli lila-fehérre.

A kameruni labadrúgó a francia FC Sochaux utánpótlásánál kezdte pályafutását, és itt is mutatkozott be a Ligue 1-ben. 2014-ban Bulgáriába igazolt, majd 2017-től már az orosz élvonalbeli FK Ural Jekatyerinburgnál pallérozódott, ahol alapembernek is számított. Ekkor hívták meg a kameruni válogatottba is, ahol két alkalommal lépett pályára. A 2020-2021-es szezonban a török élvonalbeli Erzurumspornál szerepelt, itt 31 mérkőzésen lépett pályára, míg legutóbb a Nyizsnyij Novgorod együttesében szerepelt, többnyire csak kiegészítőként.

„Beszélgettem pár sráccal, nyilván első lépésben a francia anyanyelvűekkel, és jó dolgokat mondtak a klubról. Boldog vagyok, hogy itt lehetek és állok elébe minden kihívásnak. A magyar liga sem teljesen ismeretlen számomra, hiszen ismerek pár játékost is, például Loic Negot, aki korábban itt is megfordult.” – idézte a klub honlapja Boumalt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A MOL Fehérvár-Újpest bajnokin a hazai győzelem 1.64, a döntetlen 3.85, a vendégsiker 5-szörös pénzt fizet. (x)