Újpesten bemutatták az új mezeket

A sajtóebéden szóba került természetesen Traoré ügye is.

Az Újpest FC megállapodott a PUMA-val, így a jövőben a sportszergyártó fogja elkészíteni a hagyományos lila-fehér csíkos mezt - írja az ujpestfc.hu.

A mezeken túl a csapat egyéb sportfelszereléseit a Top4Football biztosítja a PUMA-val együttműködve, így a hazai találkozókon használt labdákat is, melyek típusa megegyezik a spanyol La Ligában használt labdákkal. A nagy csapaton kívül az Újpest teljes utánpótlását is ellátja a PUMA szereléssel.

Emellett a stadionkérdésről is adtak tájékoztatást, amiben az áll, hogy legközelebb csak 2020-ban tudnak majd ott pályára lépni a labdarúgók.

A játékosmozgásról azt közölték, hogy jelenleg még próbajátékon vannak többen az egeyüttesnél, így jó esély van rá, hogy tovább bővítik majd a keretet. Az "eltűnt" támadó, Traoré ügyében pedig a következőket írja a klub honlapja.

- Az ilyenkor szokásos protokoll szerint jártunk el, az első felszólítás után a másodikat is elküldtük a játékosnak és az ügynökének is. Múlt hétfőn lejárt a válaszadás határideje, a labdarúgó pedig egyik levelünkre sem reagált, különböző játékosügynökökön keresztül üzenget nekünk. Mi minden lehetséges formában próbáltuk elérni: klasszikus, postán feladott levélben, e-mailen keresztül, az összes létező üzenetküldő alkalmazást bevetettük a siker érdekében. Magyarul, angolul és franciául is felszólítottuk, hogy jelenjen meg az edzéseken. Mivel a támadó a második felszólításra sem reagált, a FIFA segítségét kértük ez ügyben.

A cikk lejjebb folytatódik

Bízunk benne, hogy olyan megoldás születik a végén, amellyel legalább részben elégedettek lehetünk. Azt egyelőre jelenleg megtippelni sem tudom, mikor kerül pont az ügy végére. - olvasható a közleményben.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!