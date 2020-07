Újpest: további macedónok jöhetnek

Ahogy arról már beszámoltunk, az északmacedón Matej Cvetanoszki iránt, helyi sajtóértesülések szerint érdeklődik az Újpest. A lapok most arról szólnak, hogy a 22 éves Sztefan Jevtoszkit és a 27 esztendős Filip Najdovszkit is kinézték maguknak a lila-fehérek.

Jevtovszki a Rabotnicski Szkopje játékosa volt, az előző bajnokságban 15 alkalommal lépett pályára, gólt nem szerzett. Korábban a bolgár Lokomotiv Plovdiv, a horvát Varazdin és az ukrán Arszenal Kijev játékosa is volt. A hírek szerint az Újpestnek hazai riválisa is akad, mert a is szeretné megszerezni a játékost.

Najdovszki bajnoki címet szerzett az FK Vardar játékosaként, ráadásul tevékeny részese volt az aranynak, hiszen 20 bajnokin még egyszer be is talált. Jevtovszkihoz hasonlóan szintén védekező középpályás.