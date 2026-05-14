Tavasszal berobbant az NB I-be, nyártól Újpesten folytathatja a nyíregyházi gólgyáros

Muhamed Tijani tavasszal valóságosan berobbant az NB I-be: a nigériai támadó kölcsönben érkezett a Slavia Prahától Nyíregyházára, ahol azonnal alapemberré vált, és góljaival, valamint gólpasszaival kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata stabilizálja helyét az élvonalban. 14 fellépésén nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett Tijani, amivel más magyar klub érdeklődését is felkeltette.

A hírek szerint az Újpest új vezetése nem habozott, és kész kifizetni a szerződésben szereplő, nagyjából egymillió eurós kivásárlási árat. Információk szerint az alku a célegyenesbe ért, és bár más kérők is bejelentkeztek a 25 éves játékosért, az Újpestnek sikerült minden érintett féllel dűlőre jutnia.

Tijani nem ismeretlen a közép-európai régióban. Pályafutása jelentős részét Csehországban töltötte, ahol a Slavia Praha mellett több együttesben is megfordult, karrierje során rövid ideig az angol Plymouth Argyle csapatánál is próbára tette magát.

Forrás: Csakfoci

