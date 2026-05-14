Goal.com
LiveJegyek
Muhamed TijaniMTI
Szabó Kristóf

Tavasszal berobbant az NB I-be, nyártól Újpesten folytathatja a nyíregyházi gólgyáros

Újpest FC
Nyíregyháza Spartacus FC
M. Tijani

A Csakfoci információi szerint eldőlt a Nyíregyházán futballozó Muhamed Tijani sorsa: az Újpest FC kész kifizetni a nigériai csatár egymillió eurós kivásárlási árát. A Slavia Praha támadója, aki tavasszal a szabolcsi együtesben bizonyította hatékonyságát, lila-fehérben maradhat a magyar élvonalban.

Muhamed Tijani tavasszal valóságosan berobbant az NB I-be: a nigériai támadó kölcsönben érkezett a Slavia Prahától Nyíregyházára, ahol azonnal alapemberré vált, és góljaival, valamint gólpasszaival kulcsszerepet játszott abban, hogy csapata stabilizálja helyét az élvonalban. 14 fellépésén nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett Tijani, amivel más magyar klub érdeklődését is felkeltette.

A hírek szerint az Újpest új vezetése nem habozott, és kész kifizetni a szerződésben szereplő, nagyjából egymillió eurós kivásárlási árat. Információk szerint az alku a célegyenesbe ért, és bár más kérők is bejelentkeztek a 25 éves játékosért, az Újpestnek sikerült minden érintett féllel dűlőre jutnia.

Tijani nem ismeretlen a közép-európai régióban. Pályafutása jelentős részét Csehországban töltötte, ahol a Slavia Praha mellett több együttesben is megfordult, karrierje során rövid ideig az angol Plymouth Argyle csapatánál is próbára tette magát.

OTP Bank Liga NB I
Nyíregyháza Spartacus FC crest
Nyíregyháza Spartacus FC
NYI
Kazincbarcika BSC crest
Kazincbarcika BSC
KAZ
OTP Bank Liga NB I
Debrecen crest
Debrecen
DEB
Újpest FC crest
Újpest FC
UJP

Forrás: Csakfoci


Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés