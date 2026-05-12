Az Újpest minden követ megmozgat Szappanosért

A feleknek még meg kell egyezniük a pénzügyi feltételekről, ugyanakkor az újpestiek részéről komoly a szándék, az egyeztetések már zajlanak, és jó esély mutatkozik a megállapodásra.

Szappanos Piscitelli helyére érkezik?

A lila-fehérek a szezont még Riccardo Piscitellivel a kapuban kezdték, tavasszal azonban már Banai Dávid védte az együttes hálóját. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az olasz kapus várhatóan a nyáron távozik.

A IV. kerületieknél korábban Gundel-Takács Bence megszerzése is szóba került, végül azonban nem Szélesi Zoltán csapatához igazolt. Szappanos lehetséges felcsúti távozásáról kedden délután az Öltözőn túl is beszámolt.

Szappanost egy évvel ezelőtt a Ferencvárosi TC, a Paksi FC és a Puskás Akadémia is hívta, végül a felcsútiakat választotta, ám egy év után ismét klubot válthat.

Marco Rossi többet nem számít Szappanosra

A kapussal kapcsolatban további hír, hogy Marco Rossi elárulta: várhatóan most hívta meg utoljára a válogatott keretébe, így a kazahok elleni mérkőzésen búcsúzhat a nemzeti csapattól.

Frissítés! (15:40)

Az újpesti átigazolási hírekben mindig jól informált Lila Sector is úgy értesült, hogy a kétszeres magyar válogatott, Magyar Kupa győztes 35 éves hálóőr iránt valóban érdeklődik a lila-fehér klub. A Facebook-oldal szerint Szappanos Péter Riccardo Piscitelli távozásával megüresedő helyet töltheti be a kapus állományban.

