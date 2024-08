Újpest: négy helyszín, ahol megépülhet az új stadion

Az ujpestihirmondo.hu egy szakember segítségével szedte össze a lehetőségeket.

Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke bejelentette már korábban, hogy 2027-re új stadionja lehet a liláknak, a találgatások pedig meg is indultak a lehetséges helyszínek kapcsán. Az ujpestihirmondo.huz például négy helyszínt is „alkalmasnak talált”.

Az első lehetséges helyszín a jelenlegi stadion helye, a Megyeri út. Itt az új stadion építése értelemszerűen a meglévő helyén történhetne, s akár a mostani létesítmény elforgatása is elképzelhető. a hírportálon hozzáteszik, a stadion elforgatásával nagyobb méretet lehetne elérni, de az állammal és egy magántulajdonossal is meg kell egyezni. Továbbá a parkolás kérdését is meg kell oldani a területen belül, ami jelentősen növelné a költségeket, hiszen a stadion elforgatása miatt nem maradna hely parkolónak.

A második eshetőség az egykori Tungsram strand területe. Ez egy 3,8 hektáros terület közvetlenül a Duna partján, ahogy írják. Autóval ugyan tökéletesen megközelíthető, tömegközlekedéssel viszont szinte egyáltalán nem, és kötöttpályás kapcsolat sincs hozzá. A cikkben arra is kitérnek, nem mellesleg, a terület a Duna árterében fekszik, ez pedig azt jelenti, hogy egy dunai árvíz esetén a területet elöntené a víz. Szóval ez valószínűleg marad csak eshetőség.

A harmadik – potenciális – helyszín: az egykori Tungsram telephely a Fóti úton, legalábbis az ujpestihirmondo.hu szerint. Ez egy hatalmas terület ugyanis, mely ráadásul Hernádi Zsolt, az újpesti polgármester kezében van. Ez a helyszín ideális lehetne, hiszen mind a kötöttpályás kapcsolat, mind az autós megközelíthetőség szempontjából megfelel Ratatics Péter elvárásainak még akkor is, ha nem éppen a városrész központjában van ez a helyszín. A parkolás pedig maga lenne a tökély, hiszen még akár mélygarázs is kivitelezhető a környéken.

A negyedik lehetőség: az Aquaword melletti beépítetlen terület, mely jelenleg egyébiránt kínai kezekben van. Autóval mondjuk egyetlen út vezet ide, busz pedig óránként jár csak, ám a 13 hektáros terület impozáns lehet több szempontból is. A többit meg végül is hozzá lehet tenni utólag is.