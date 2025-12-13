Rémisztő végjáték: eszméletlenül vitték le az Újpest játékosát

Az Újpest hivatalos oldalán számolt be Kaczvinszki Dominik állapotáról:

„Védőnk, Kaczvinszki Dominik az MTK Budapest elleni mérkőzés 90. percében összeütközött az ellenfél egyik játékosával, Marin Jurinával, az eset következtében pedig elveszítette eszméletét. Kaczvinszkit nemcsak le kellett cserélni, de kórházba is kellett szállítani. Fiatal játékosunk azóta ismét eszméleténél, és a körülményekhez képest jól van, de megfigyelésre egyelőre bennmarad a Baleseti Intézetben. Jurina a lefújást követően nagyon sportszerűen, egyből érdeklődött védőnk állapotáról. Jobbulást, Kaczi!" – írta az Újpest.

