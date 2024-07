Újpest: Magyar Kupa-győztes védő érkezését jelentették be

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Gergényi Bence, vagyis egy több poszton is bevethető védő érkezését jelentette be az Újpest július 1-jén a klub honlapján

Ahogy írják róla Újpesten:

Új szerzeményünk a védelem bal oldalán bárhol bevethető, szárnyvédőként és belsővédőként is megállja a helyét, legyen szó 3, 4 vagy 5 védős rendszerről. Csapatunknak és neki is könnyítést jelent, hogy jól ismeri Bartosz Grzelak vezetőedzőt és Bese Barnabást Fehérvárról, emellett Tajti Mátyással is együtt futballozott Zalaegerszegen.