Az Újpest felvette a kapcsolatot Lőw Zsolttal, hazacsábítanák a szakembert

Az Újpest nem tétlenkedik, folyamatosan zajlanak a megkeresések és a tárgyalások.

A Mandiner információi szerint hazacsábítanák a klubhoz több szállal kötődő, a Megyeri úton nevelkedő Lőw Zsoltot, aki jelenleg a Bayern Münchennél dolgozik Thomas Tuchel vezetőedző mellett, de mint ismert, a szezon végén távoznak a bajorok kispadjáról.



Kapva kapott az alkalmon az Újpest, meg is keresték Lőw Zsoltot: "Nem titok, megvolt már a részükről a kapcsolatfelvétel velem. Beszélgettünk sok mindenről, s abban egyeztünk meg, hogy kapcsolatban maradunk. Próbálok visszaadni valamit abból, amit a magyar futballtól kaptam. Az MLSZ-szel már régóta van egyfajta szakmai kapcsolatom, és ha az Újpest tulajdonosai is igénylik ezt a jövőben, akkor nekik is segíteni fogok. Persze, ha marad energiám a munkám mellett"

"Nagyon kecsegtető, és jólesik, hogy bárki is gondolt rám. Bár hozzám ilyen hírek csak most jutottak el. Azt viszont ki tudom jelenteni, hogy a tulajdonosokkal folytatott beszélgetés során ilyesmiről szó sem volt. Az gondolom, nem most van itt az ideje, hogy én az Újpest edzője legyek. Nem tudom, lehet, egyszer így lesz, de nyilván azt is elképzelhetőnek tartom, hogy valamikor a magyar válogatott szövetségi kapitánya legyek."

"Persze az újpesti kispad is kecsegtető, hiszen negyedik kerületi gyerekként arról álmodoztam, hogy egyszer ott játszhassak, ez sikerült. Edzőként is szép kihívás lenne, csodás lezárása egy pályafutásnak. Szóval, mindent egybevetve, nem hiszem, hogy a közeljövőben lenne ennek bármi realitása. Úgy érzem, nekem továbbra is az a feladatom, hogy a külföldön megszerzett tudással, tapasztalattal, szakmai kapcsolatrendszerrel segítsem a magyar labdarúgást." - olvasható a portál oldalán.