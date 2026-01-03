Igazi nagyágyút csábított Újpestre Dárdai Pál - hivatalos!

A közlemény szerint a téli felkészülés során már a korábbi kiváló kapus irányítja a csapat hálóőreinek munkáját: ”Balajcza Szabolcs személyében nem csak egy korábbi ikonikus játékos tért vissza a Szuszába, hanem egy olyan kapusedző, aki a korábbi állomáshelyein is bizonyította, hogy képes a legmodernebb módszereket alkalmazva klasszis kapusokat nevelni.”

Balajcza elmondta, hazatér Újpestre, és mindent meg fog tenni korábbi csapatáért: “Ahogy a szurkolói nótában is szól: élhetek bárhol, ide jövök haza! Azt gondolom, most állt helyre a világ rendje, hiszen bár csodálatos éveket töltöttem el a Puskás Akadémiánál, amiért rendkívül hálás vagyok az ottani vezetőknek, és ahol szép sikereket is értünk el, de nekem azért Újpest mindig is az igazi otthonom volt. Köszönöm a megtisztelő bizalmat mindenkinek, ami tőlem telik, én meg fogom tenni!”

Balajcza Szabolcs 2006 és 2017 között 342 meccsen védte az újpestiek kapuját, 2020-tól pedig a Puskás Akadémia kapusedzője volt.

Kapcsolódó

“Dárdai és Szélesi után újabb nagyágyú érkezését mutathatja be az Újpest!”

”Dárdai döntött: Bajnokok Ligáját megjárt játékos lesz az Újpest vezetőedzője!?”

”Dárdai érkezése megkeverte a lapokat Újpesten: Bodor elárulta, mit tud a jövőjéről”

”Újpest: Dárdai elárulta, mit gondol a Ferencvárosról!”