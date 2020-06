Újpest: az új edző a szurkolók segítségben bízik

Predrag Rogan, az Újpest új vezetőedzője úgy gondolja, hogy a csapata, kihasználva a szurkolók támogatását is kiharcolja, hogy jövőre is az -es mezőny tagja legyen. A szakembernek lehet, hogy nem szóltak az ultrák bojkottjáról, mindenesetre egy nappal a kinevezése után a szerb szakember egy videóinterjúban már magyarul is megszólalt.

„Nagyon megtisztelő, hogy egy olyan nagy klub, mint az Újpest FC vezetőedzője lehetek – mondta Rogan. – Minden erőmmel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak, és hogy ezzel együtt jó eredményeket érjek el. Tudom, hogy jelenleg nem vagyunk jó helyzetben, de hiszek a csapatomban, a játékosaimban, a klubban, magamban és a szurkolóinkban. A játékosoknak fel kell pörögniük. A kezünkbe kell vennünk a sorsunkat és a maximumot beleadni, akkor nem lehet gond. Boldoggá fogjuk tenni a szurkolóinkat, velük együtt legyőzhetjük a Honvédot.”