Újoncok Marco Rossi keretében - velük kezdi az Eb-selejtezőt a magyar válogatott!

Észtországgal felkészülési meccset, Bulgáriával Eb-selejtezőt vív a magyar válogatott.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi kedd délután jelölte ki a nemzeti csapat keretét a március végi válogatott-mérkőzésekre. Az olasz szakember több új játékost is meghívott a nemzeti csapat keretébe.

Gulácsi Péter sérülése miatt az első számú kapussá előlépő Dibusz Dénes mellett Demjén Patrik (ZTE) és Hegyi Krisztián (West Ham United) személyében két olyan fiatal kapus lesz ott a keretben, akik sosem léptek még pályára a magyar felnőtt válogatottban.

Továbbá a mezőny játékosok közt Csoboth Kevin (Újpest) és az NB I góllövőlistáját 17 találattala vezető Varga Barnabás (Paks) ugyancsak meghívást kapott a keretbe, ugyancsak új név az egyszeres válogatott Ferenczi János (DVSC).

Mindemellett természetesen tagja a keretnek a csapatkapitány Szoboszlai Dominik mellett a rutinosabb, megszokott szereplők közül Szalai Attila, Willi Orban, Fiola Attila, Kleinheisler László, Nagy Ádám vagy Sallai Roland egyaránt tagja a névsornak.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Demjén Patrik (ZTE FC), Dibusz Dénes (FTC), Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia)

Hátvédek: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (FTC), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Ferenczi János (DVSC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (Panathinaikosz – Görögország), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Vécsei Bálint (FTC)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Németh András (HSV Hamburg – Németország), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Varga Barnabás (Paksi FC)

„Ahogy a frankfurti sorsoláson és a novemberi mérkőzések környékén is említettem, számunkra nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb játékosunk egészséges legyen és rendszeresen játsszon a klubcsapatában – fogalmazott Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – Sajnos jelenleg ezen a téren nem állunk jól, így négy újonc is lehetőséget kap a mostani keretben, illetve Ferenczi János is velünk lesz visszatérőként. A két mérkőzés kezdőcsapatában lesznek különbségek, de tudjuk, hogy nem igazán van lehetőségünk a kísérletezésre, hiszen az észtek elleni első mérkőzést arra szeretnénk felhasználni, hogy minél jobban felkészüljünk a bolgárok ellen. Négy hónapja játszottunk utoljára, így fontos, hogy a felkészülési mérkőzésen visszaépítsük a szükséges automatizmusokat.”

„Bulgária négy mérkőzéssel ezelőtt új szövetségi kapitányt nevezett ki – mondta a szövetségi kapitány. – A váltás új játékrendszert és játékfelfogást is eredményezett. Sokkal agresszívabban játszanak, magasabban védekeznek és proaktívabban játszanak. Ugyanez igaz a játékrendszert és a stílust is illetően az észt válogatottra is, amelyet pont ezért választottunk ellenfélnek a mostani felkészülési mérkőzésre, hiszen így az ellenük játszott mérkőzés nagyon sok hasznos tapasztalattal szolgálhat a Bulgária elleni mérkőzésre történő felkészülés során” – tette hozzá Marco Rossi.

A magyar válogatott március 23-án, csütörtökön Észtország ellen vív felkészülési mérkőzést, majd 27-én hétfőn a Bulgária elleni hazai mérkőzéssel kezdi meg szereplését az Eb-selejtezősorozatban a Puskás Arénában.

A bolgárokon kívül még Szerbia, Montenegró és Litvánia szerepel a mieink csoportjában. A csoportokból az első két helyezettek automatikusan kijutnak a tornára.

