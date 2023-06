Újonchoz került az Újpest rutinos légiósa

Mindkét friss feljutó érdeklődött a megszerzése iránt, az MTK-t választotta.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az Újpesttől távozó tapasztalt szerb hátvéd, Nemanja Antonov az NB I-be frissen visszatérő MTK Budapest csapatában folytatja pályafutását, miután a hírek szerint a másik most feljutó csapat, a DVTK is érdeklődött a megszerzése iránt.

A Manchester City-Inter BL-döntőn az angol csapat győzelme 1.50, a döntetlen 4.70, az olaszok sikere pedig 7.00-szeres szorzóval fogadható.(x)

A kék-fehérek honlapja kiemelte, hogy a szabadon igazolhatóként érkező Antonov az NB I utóbbi éveinek egyik legmeghatározóbb védője volt és a felmerülő ajánlatok közül klubunkét fogadta el. A baloldali, bal lábas védő az elmúlt három szezonban 87 mérkőzésen lépett pályára az NB I-ben, nyolc szerzett gólja mellett tizennégy találatot készített elő az Újpest csapatában.

A 28 éves labdarúgó korábban három szezon át a svájci Grasshoppers futballistája is volt, a 2017-2018-as szezont kölcsönben a szerb FK Partizan Beograd csapatánál töltötte, mellyel szerb kupagyőztes lett, majd a belga élvonalbeli Mouscron csapatát is erősítette. Klubjainál védőként is rendre a legjobb előkészítők közé tartozott.

Antonov végig tagja volt a szerb korosztályos válogatottaknak, amelyek színeiben rendre Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon szerepelt, sőt, U20-as korosztályban világbajnoki aranyérmet is szerzett.