Újabb védőt igazolt a Győr

Hivatalos oldalán jelentette be a klub.

A horvát származású Daniel Štefulj csatlakozik az ETO FC Győrhöz. A 24 éves balhátvéd a horvát Dinamo Zagreb együttesétől érkezik kölcsönbe egy évre.

Štefulj fiatal kora ellenére jelentős tapasztalattal rendelkezik a horvát bajnokságban, ahol a Rijeka színeiben és korábban a Dinamo Zagreb utánpótláscsapatában is bizonyította rátermettségét, majd több klubnál is kölcsönben szerepelt. A gyorsaságáról és pontos beadásairól ismert, a bal oldalon több poszton is bevethető játékos már a horvát korosztályos válogatottakban is szerepelt, emellett európai kupamérkőzéseken is pályára lépett, így nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik. Az új igazolás érkezésével a csapat stabilitása és támadójátéka is tovább javulhat. Daniel Štefulj bízik benne, hogy minél előbb pályára léphet új csapatában, melyben alapemberként akar sikereket elérni.

- Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik mindent megtettek, hogy ez az átigazolás létrejöjjön. Nagyon szívélyes fogadtatásban volt részem. Remekül érzem magam, mindenki nagyon jól fogadott, a körülmények fantasztikusak, várom az új kihívásokat. Minden edzésen, és természetesen minden mérkőzésen a legjobbamat fogom nyújtani. Hiszem, hogy meccsről meccsre jobbak leszünk, és minél több pontot fogunk szerezni, hogy a lehető legjobb helyen fejezzük be a bajnokságot – mondta Daniel Štefulj.

A szurkolók hamarosan már a pályán is láthatják Daniel Štefuljt az ETO FC mezében, hiszen már a következő mérkőzéseken is bevethető. A klub vezetése bízik abban, hogy Štefulj gyorsan beilleszkedik, és hamarosan kulcsfontosságú játékossá válik a csapatban.

- Örülünk, hogy egy ilyen képességű játékost sikerült megszerezni a csapatba, aki jó kvalitásokkal érkezik egy nagy klubból – kezdte Steven Vanharen sportigazgató. - Ez az igazolás is azt mutatja, hogy a megfelelő irányba szeretnénk elindulni, komoly ambícióink vannak, minél előbb feljebb akarunk kapaszkodni a tabellán. Bízom benne, hogy vele együtt eredményesek leszünk!