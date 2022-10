Újabb védőjét vesztette el a Barcelona sérülés miatt

Az Inter elleni vereség nemcsak a végeredmény miatt érintette nehezen a Barcelonát.

Az Inter ellen elszenvedett 1-0-s vereség tovább növelte a Barcelona védőalakzatának problémáit: a katalán klub tájékoztatása szerint Andreas Christensennek kificamodott a bokája, így a dán válogatott védő jó eséllyel nem állhat majd Xavi rendelkezésére a következő fordulóban.

Christensennek az ínszalagja sérült meg egy rossz mozdulat után, azt azonban nem közölte a klubja, mennyi ideig lesz harcképtelen. A 26 éves játékos kiesése azért is érinti érzékenyen a katalánokat, mert a védősorból már így is egy sor labdarúgó hiányzik: a maródiakat erősíti Héctor Bellerín, Ronald Araújo és Jules Koundé is.

