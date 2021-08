Újabb válogatott érkezőt jelentett be a MOL Fehérvár

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Kölcsönben, de vételi opcióval a MOL Fehérvár FC-ben folytatja a pályafutását Lamin Jallow - áll a székesfehérvári klub hivatalos közleményében.

A 25 esztendős gambiai válogatott csatár rövid hazai karrier után 2014-ben Olaszországba, Veronába tette át székhelyét, ahol a Chievo játékosa lett. A kék-sárgáknál bemutatkozhatott a Seria A-ban is, majd az elmúlt négy és fél évet a Serie B-ben töltötte (sorrendben a Trapani, a Cesena, a Salernitana és a Vicenza együtteseiben játszott), összesen 128 bajnokin 28 gólt szerzett.

Az elmúlt szezonban a Vicenza mezében 21 mérkőzésen 3 gólt és 2 asszisztot jegyzett.

Lamin a gambiai válogatottban 2016-ban debütált, eddig összesen 14 mérkőzésen jutott szerephez, melyeken egyszer volt eredményes.

"Lamint már korábban is figyelte a szakmai stáb, azonban miután a Vidihez kerültem, kicsit lelassult maga a folyamat, hiszen én is szerettem volna meggyőződni arról, hogy megvannak benne azok a kvalitások, amelyek hasznosak lehetnek a csapat számára. Úgy ítéljük meg, hogy sebességével, fizikai felépítésével mindenképpen sokat tud majd hozzátenni a támadójátékunkhoz, valamint növeli a vezetőedző variációs lehetőségeit is" - mondta az új igazolásról a Fehérvár sportigazgatója, Sallói István.

"Örülök, hogy itt lehetek, tisztában vagyok vele, hogy egy nagy múltú csapathoz érkeztem, ami nagy célokkal vág neki a következő időszaknak és remélem, ennek én is tevékeny részese tudok lenni! Várom, hogy találkozhassak és ünnepelhessek a szurkolókkal a stadionban, úgy gondolom, a segítségükkel jó teljesítményre leszünk képesek. Csapattársam volt a Vicenzánál Davide Lanzafame, aki sokat mesélt a magyar bajnokságról, tudom, hogy jó csapatok alkotják a mezőnyt, nincsenek lefutott mérkőzések. A családom jövő héten érkezik Székesfehérvárra, itt szeretnénk berendezkedni a 3 éves lányommal, az 5 hónapos fiammal és a feleségemmel. Természetesen nagyon izgatottan várják ezt az új időszakot, akárcsak én" - nyilatkozta a molfehervarfc.hu-nak Lamin Jallow, aki a 30-as számú mezt viseli majd a Vidiben.

A 25 éves támadó értékét jelenleg 700 ezer euróra becsüli a Transfermarkt.

