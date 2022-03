Újabb területen lett úttörő a Barcelona

Az FC Barcelona „Matchday” című dokumentumfilmjének első kiadása csak majdnem ért látványosan véget. Ernesto Valverde csapata korán megszerezte a bajnoki címet, bejutott a Király-kupa döntőjébe, és 3-0-ra nyert a Liverpool elleni Bajnokok Ligája elődöntő első meccsén. Azonban a hírhedt összeomlás az Anfielden és a Valenciával szembeni meglepetésszerű vereség eloszlatta a reményt, hogy a dokumentumfilm egy rendkívüli, triplázó szezon története legyen.

„Három meccsre voltunk attól, hogy a valaha volt legjobb futball témájú, kulisszák mögötti betekintőt felvegyük, és nem azért, mert mi készítettük, hanem mert a játékosok végig partnerek voltak” – mondta a GOAL-nak Paco Latorre, a Barca Studios igazgatója.

„Ott volt Lionel Messi, Gerard Pique, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba és Marc-André ter Stegen a fedélzeten, és ami a legfontosabb volt a tartalomnál, hogy a főszereplők a magukénak érezték a történetet.”

A második próbálkozás azonban tökéletesen végződött. A klub női csapatának 2020–2021-es szezonját végigkövetve Latorre és a Barca Studios végre filmre vette a „triplázást”.

Lluis Cortes csapata mindössze egy meccset veszített a bajnoki cím felé vezető úton, a Bajnokok Ligája döntőjében 4-0-ra legyőzte a Chelsea-t, és hatgólos vereséget mért a Levantéra a Copa de la Reinában.

"Azt mondtuk nekik, hogy minden évben fel kellene venniük egy dokumentumfilmet, ha így végződnek!" – mondta Alexia Putellas, a Barca Aranylabdása.

A „Matchday: Queens of the Pitch” című film, amelyet február 25-én mutattak be a Barca TV-n, ritkaságnak számít. A kizárólag nőkből álló forgatócsoportot a Barcelona nem tudatosan választotta – természetesnek tartják, hogy így alakult, hiszen nagyon különbözik az elődjétől az egész produkció.

„Gondolhatják, nem ugyanaz Messivel dolgozni vagy Alexiával” – magyarázta Latorre. „Ugyanígy Pique-vel vagy Jennivel [Hermosóval]. Sokkal könnyebb volt velük bánni. A férfiak már túlságosan hozzászoktak a kamerákhoz. A lányok sokkal hitelesebbek, eredetibbek, természetesebbek voltak. Ez nagy előny volt.”

A Barcelona női csapata 2015-ben lett profi, tehát nem ők voltak az elsők, de így is megelőztek sok más klubot. Az elmúlt közel 10 évben tanúsított elkötelezettségük is példaértékű, és ez az elmúlt szezonokban kezdte meghozni gyümölcsét.

A siker azonban nem jöhetett volna létre a csapat úttörői nélkül, előttük is tiszteleg a sorozat. Az első női mérkőzés 1970-ben volt a Camp Nouban, ez az egyik kezdő téma, amelyet a sorozatban érintettek. Ugyanebben az epizódban szerepel azon kevés kudarcok egyike is, amelyeket a Barca átélt az előző szezonban – a Spanyol Szuperkupa-vereség az Atlético Madriddal szemben. Putellas szerint az, hogy a dokumentumfilm csalódással kezdődik, de sikerrel végződik, sokat elárul a csapatról.

Az epizódok során két dolgot emelnek ki leginkább.

„Az egyik az elkötelezettség, az odaadás” – mondja Latorre. „Szerintem sokan még mindig nem veszik észre, amikor a női futballról beszélnek, mennyire elkötelezettek, elhivatottak, mennyire profik, mennyire koncentráltak ezek a lányok.”

A másik pedig az, hogy ez a csapat egy család, amelyet a sikerük egyik titkának is tartanak.

„Láthatod, hogy egy igazán összetartó csapat vagyunk” – mondta Lieke Martens, a Barca szélsője a GOAL-nak. „Segítjük egymást még akkor is, ha nem mindenkinek volt igazán jó szezonja. Olyan ez, mintha egy család együtt élné át a pillanatokat. Azt hiszem, ez a csapat sikerének titka, ezt próbáltuk bemutatni a nézőknek.”

A női futball nem feltétlenül szerepel a televízióban vagy a filmekben, különösen, ha dokumentumfilmekről van szó. A „Queens of the Pitch” ritka példája az olyan produkcióknak, amelyek valódi betekintést nyújtanak a közönségnek abba, hogy mit jelent élsportolónak lenni. Miért nem létezik ebből több? Ez már egy másik kérdés, de a Barca ismét úttörőnek bizonyulhat ebben is.