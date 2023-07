Újabb sztárok a szaúdi klubok radarjain

Alvaro Morata és Sadio Mané is érkezhet

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Újabb játékosok folytathatják Szaúd-Arábiában!

Ki nyeri a német évonal 2023/24-es kiírását? A Bayern 1.25, a Dortmund 5.00, a Lipcse 14.00-szeres szorzóval fogadható (x)

A mindig jól értesült Fabrizo Romano információi szerint két újabb játékost hálózhat be a szaúdi liga.



Steven Gerrard csapata, az Al Ettifaq szemet vetett Alvaro Moratára. A spanyol válogatott játékos iránt az AC Milan is érdeklődik és Romano állítása szerint vezeti a versenyt. Morata tavaly az Atletico Madridban játszott, 36 bajnoki mérkőzésen 13 gólt szerzett.



Az Al Ahli Sadio Manét nézte ki magának, egyelőre azonban csak érdeklődnek a Bayern München játékosa iránt, formális ajánlatot azonban még nem tettek a szenegáli támadóért. Mané tavaly igazolt Németországba a Liverpoolból, azonban nem futott jó szezont a bajoroknál, 25 mérkőzésen mindössze 7 gól jött össze neki a Bundesligába, ahol végül drámai körülmények között húzta be csapata a bajnoki címet. A Bayern állítólag mindent megtesz azért, hogy Harry Kane-t szerződtesse, amivel Mané létszámfelettivé válna.