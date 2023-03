Újabb sportcsatorna indulhat Magyarországon!

Versenytársat kaphatnak a meglévő csatornák.

Hamarosan új sportcsatorna jelenhet meg Magyarországon, amiről már folynak a szolgáltatókkal a tárgyalások. A Canal+ indulása erős versenyt teremthet a TV2 Csoport és a Network4 számára, egyúttal egy újabb minőségi csatornával bővülhet a hazai sportcsatornák palettája.

Az M7 Group cseh és szlovák szolgáltatója a Skylink Canal+ márkanév alatt DTC (közvetlen előfizetéses) streaming szolgáltatás elindítását tervezi, ami idővel kiterjed majd Romániára és Magyarországra is – erről jellenleg is folynak a tárgyalások a szolgáltatókkal. A Canal+ márkanév alatt olyan csatornákat találhatunk, mint a Canal+ Sport, aminek hazai piacra lépésével a TV2 Csoporthoz tartozó Spíler TV (Spíler 1,2) vagy a Network4-hez tartozó ARENA4 és MATCH4 kaphat Európában is erős versenytársat.

Az M7 Group Magyarországon a Direct One (Direct Now platform) márka által ismert, ami elsőként megszüntette a Hello HD szolgáltatást, majd a Liberty Global által üzemeltetett UPC Direct-től vásárolta be magát többek között a hazai piacra is. A csoporthoz olyan televíziós szolgáltató márkák tartoznak, mint Ausztriában a HD Austria, Belgiumban és Luxemburgban a TéléSATvagy a TV VLAANDEREN (Flandria régió), Csehországban és Szlovákiában a Skylink, Romániában a Focus Sat vagy Hollandiában a Canal Digitaal.

Ezt követően 2020 júliusában az M7 Group SA egyesült a UPC DTH S.à.rl-lel, és hivatalos nevét Canal+ Luxembourg S-re változtatta, viszont az M7 Group eddig megmaradt a használatban.

A Canal+ nemzetközi médiavállalat eközben már Csehországban és Szlovákiában bővítette fő tevékenységét. A programcsomag felépítését elsősorban a Premier League jogok megvásárlásával fejlesztették (az összes meccsre vonatkozó közvetítési jogokkal rendelkeznek), amelynek köszönhetően a Skylink előfizetői a Canal+ Sport révén több exkluzív meccset és sporttartalmat is láthatnak, egyelőre a meglévő Skylink előfizetésükhöz csatlakozva. Február végétől pedig bevezették a piacra a CANAL+ Action elnevezésű tematikus csatornát akciófilmekkel is cseh szinkronnal, amelyek a Skylink és a freeSAT platformokon érhetőek el.

Az M7 Group igazgatóságának tájékoztatásából kiderült, hogy már gőzerővel folynak a tárgyalások a Canal+ hazai indításáról is. Az M7 Csehországban és Szlovákiában a legnagyobb tévés platformmal rendelkezik, viszont Magyarországon és Romániában sokkal gyengébb a pozíciójuk, és ezen szeretnének változtatni. Tervek között szerepel egy, a CANAL+ márkanév alatt induló közvetlen kötött előfizetéses szolgáltatás, amelyhez együttműködésre van szükség más szolgáltatókkal.

Amint megszületik a megállapodás, a Canal+ márka alatt futó Canal+ Sport is megjelenik majd Magyarországon, ami ismét átrendezheti az erőviszonyokat a magyar sportközvetítési piacon.

