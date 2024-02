Újabb rutinos védőt igazol a Serie A sereghajtója

Jerome Boateng után ismét egy szabadúszó jön.

Kostas Manolas is a Salernitana játékosa lesz.

Fabrizio Romano értesülései szerint a Salernitana mindenben megegyezett Kostas Manolasszal, így a szabadúszó védő visszatér Olaszországba. A görög védő már a repülőn ül, hogy átessen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon, ezután pedig a hivatalos bejelentésre is sor kerül.

A Serie A-ban utolsó helyen álló Salernitana a múlt héten Jerome Boantenget is leigazolta, aki be is mutatkozott a Torino elleni 0-0-ás bajnokin.