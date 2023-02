Premier League csapat kerülhet katari kézbe

A katari befektetők biztosak benne, hogy az ő ajánlatukat egyből elfogadják.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A befektetők a jól sikerült katari világbajnokságon felbuzdulva kezdtek el érdeklődni újabb klubcsapatok iránt és szeretnék megvetni lábukat a szigetországban is, írja a Daily Mail.

A katari befektetők hihetetlen megapénzt terveznek beleölni a Manchester Unitedbe, és szeretnének biztos anyagi hátteret adni Erik ten Hag-nak, hogy a vezetőedzőnek minden lehetősége meglegyen, hogy visszavezesse Európa trónjára a vörös ördögöket.

A következő napokban – a Glazers által megszabott február közepi határidő előtt – ajánlatot tesznek a Unitedért, és bíznak benne, hogy a papíron szereplő pénzösszeg lesöpri az összes többi versenytárs szerződését az asztalról.

A United tulajdonosai több mint 6 milliárd fontot kérnek a klubért. Az új tulajdonosoknak viszont további költségekkel is kell számolniuk, mivel vagy egy nagyobb horderejű renovlásra vagy szüksége az Old Trafford-nak. Ha a tulajok úgy döntenek, akár egy új stadion építése mellett is letehetik a voksukat. Egy ilyen projekt több mint 2 milliárd fontba kerülhet, de ez nem jelentene problémát a katari csoportnak.

A felvásárlók a PSG-t is birtokló Qatar Sports Investments lenne. Mivel az UEFA szabályai tiltják, hogy egy tulajdonos birtokoljon több klubot is ugyanazon versenysorozatban, ezért egy különálló katari befektetőn keresztül vennék meg az egész Unitedet.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Manchester United-Leeds bajnokin a hazai győzelem 1.50, a döntetlen 4.75, a vendég siker 6.75-szörös szorzóval fogadható. (x)