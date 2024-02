Újabb pofont kapott a Barcelona a La Ligától!

Tovább kell húzni a nadrágszíjat!

Ismét nehéz nyár vár a Barcelonára, a La Liga ugyanis bejelentette, hogy a gránátvörös-kékeknek 66 millió euróval kell csökkenteniük a bérköltségeket, annak ellenére, hogy a télen csak Vitor Roquét igazolták le.

A The Sun cikke szerint a fizetésekre szánt keret eddig 270 millió euró volt, amit 204 millióra kell redukálniuk, ez pedig kulcsszerepet játszik a klub nyári átigazolási időszakra vonatkozó terveinek kialakításában.

A La Liga azért hozta ezt a döntést, mert a klub erre a szezonra tervezett 492 millió eurós költségvetését is túllépte, s hiába húzták meg a nadrágszíjat az elmúlt években, a klub még mindig a futballvilág egyik legmagasabb bérköltségével büszkélkedhet.

Az elmúlt egy évet tekintve a Barcelona bérplafonja 70%-kal csökkent.

A szabály továbbra is egyszerű, ha túllépik a megengedett mértéket, nem regisztrálhatnak új játékosokat.

Ennek megfelelően ismét egy sor játékos távozhat a Camp Nou-ból, emellett a kölcsönben lévő Joao Cancelo és Joao Felix megtartásáért is ádáz harcot kell vívniuk, arról pedig ne is beszéljünk, hogy Xavi távozása miatt új vezetőedző után is kell nézniük.

Érdekesség, hogy a Real Madrid fizetési sapkáját 727 millió euróban határozta meg a La Liga, ami három és félszer nagyobb, mint az örök riválisé.