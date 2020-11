Újabb olasz rangadó lett döntetlen, esély a Milan előtt

A Lazio- mérkőzés után az Atalanta és az rangadója is döntetlenre végződött miután Lautaro Martinez góljára a hajrában válaszolni tudott Gasperini csapata.

Az első félidő kiegyenlített játékot, kevés helyzetet hozott a hétközi BL forduló után vélhetően fáradtabb csaaptok rangadóján. Az Inter támadásai Lukaku nélkül erőtlennek tűntek és az Atalanta játékában sem volt benne a gól.

A második játékrész 58. percében megszerezte a vezetést az Inter, miután Ashley Young beadását csúsztatta remek mozdulattal a kapuba Lautaro Martinez.

A milánóiak meglőhették volna a második gólt is, ám Vidal rontott ziccerbe, sőt, a kipattanó labdát még nála is nagyobb helyzetben ellövő Barella is hibázott. A kihagyott helyzet megbosszulta magát, a 79. percben a csereként beálló Miranchuk egy remek lövéssel egyenlíteni tudott. A mérkőzés hátralévő részében inkább az Atalanta támadott az elfáradó Inter ellen, ám a végeredmény már nem változott, maradt az 1-1-es döntetlen.

A Juventus és az Inter pontvesztése után a forduló nyertese az AC lehet. Amennyibe Ibráék ma este nyerni tudnának hazai pályán a Verona ellen, a Juventus előtt hat-, míg az Interrel szemben már hétpontos előnyre tennének szert.