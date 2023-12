Újabb nagynevű csapat jelentkezett be Dárdai Bencéért

Sorakoznak érte a kérők.

Holland csapat is vinné.

Már októberben hallani lehetett arról, hogy többek között az AC Milan, a Borussia Mönchengladbach és a Juventus is szerződtetni szeretné a német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (2. Bundesliga) érdekelt Hertha BSC 17 éves támadó középpályását, Dárdai Bencét. A német ASB Zeitung most úgy tudja, hogy egy negyedik együttes is ringbe száll a fiatal labdarúgó játékjogáért - írta meg a Nemzeti Sport.

A fiatal játékos szerződése 2024 nyarán jár le a berlinieknél, ezt pedig állítólag az Ajax is kihasználná. A német U17-es válogatottban nyolc meccsen két gólt szerző támadó középpályás iránt tehát nagy lehet az érdeklődés.