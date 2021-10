Újabb magyar válogatott játékosok klubmeccsei a tv-ben!

Újabb amerikai sportjogot vett a Network4-csoport, a Major League Soccer 2022 végéig az ARENA4 és az ARENA4+ műsorán látható - áll a csatorna hivatalos közleményében.

A magyar nézők már csütörtök hajnaltól ismét láthatják az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság eseményeit. Idén a 2021-es szezon alapszakaszának utolsó öt fordulójából hetente több mérkőzést, majd a playoffot és a bajnoki döntőt is közvetíti az ARENA4 és az ARENA4+. A szerződés a 2022-es évadra is vonatkozik.

A magyar szurkolók így újabb válogatott labdarúgók klubmérkőzéseit láthatják a tv-ben, hiszen Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Sallói Dániel (Sporting Kansas City) és Schön Szabolcs (FC Dallas) is az MLS-ben futballozik.

Az idei bajnokságot kissé megborította a koronavírus-járvány, hiszen februárban már kezdeni kellett volna, de erre csak áprilisban került sor, így a döntőre (MLS Cup) is később, december 11-én kerül majd sor. A 27 csapatos bajnokság két főcsoportban zajlik, a keletit (egyben az összesített tabellát is) a New England Revolution vezeti 69 ponttal, mindössze 4 vereségük van 31 lejátszott meccsből, és első számú bajnokesélyesnek számítanak. Itt a Philadelphia a harmadik, de ma hajnalban Gazdag Dániel duplája ellenére is kikaptak. A nyugati csoportot a Seattle Sounders 30 meccsből szerzett 58 ponttal vezeti, mögöttük a Sporting Kansas City (52) áll, a Dallas az utolsó előtti.

A liga góllövőlistáját a norvég Ola Kamara (D.C. United) vezet 17 góllal, második helyen áll holtversenyben a perui Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC) és Sallói Dániel 16-16 góllal, utóbbi egyelőre nem fogja tudni növelni ezt a számot, ugyanis bokaszalag-szakadást szenvedett a KC legutóbbi bajnokiján.

