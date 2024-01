Újabb magyar válogatott játékos szerződhet külföldre

Svájcba tart a Kecskemét fiatal alapembere.

A Nemzeti Sport információi szerint a Kecskemét hátvédje, Szalai Gábor a svájci élvonalbeli Lausanne csapatához készül szerződni.

A Kecskeméten nevelkedő 23 éves Szalai Gábor az elmúlt években egyre meghatározóbb játékosa lett nevelőegyesületének, melyet már a harmadosztályban is erősített, tagja volt a másodosztályban ezüstérmes csapatnak is, majd a feljutás után oroszlánrészt vállalt a csapat NB I-es második helyéből is.

Szalai Gábor teljesítménye Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét sem kerülte el, az olasz szakember először 2023 nyarán hívta meg a nemzeti csapatba, ám bemutatkozása még várat magára.

A Nemzeti Sport úgy értesült, Szalai Gábor már ma elköszön kecskeméti társaitól, január 6-án ugyanis orvosi vizsgálatokon vesz részt a Lausanne-Sportnál, majd szombaton írja alá szerződését.

A Lausanne-Sport 18 forduló után öt-öt győzelemmel és döntetlennel, nyolc vereséggel a 12 csapatos svájci élvonal 10. helyén áll, csak a Lausanne Ouchyt és az FC Baselt előzi meg.

Szalai Gábor a Debrecenbe szerződő Szuhodovszki Soma után a második magyar válogatott játékos, aki a téli átigazolási időszakban elhagyja Szabó István csapatát.