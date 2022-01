Újabb magyar játékosok kerülhetnek a Bundesligába

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Esterházy Mátyás, Szoboszlai Dominik ügynöke azt mondta, hogy Schäfer András után további magyar játékosok kerülhetnek a német labdarúgó-bajnokságba.



Pénteken jelentették be, hogy a 22 éves szombathelyi származású futballista a Bundesligában jelenleg ötödik helyen álló Union Berlinben folytatja pályafutását. A középpályást a tavalyi év legjobbjának választották Magyarországon.



„Hetekig egyeztettünk, és nagyon örülök, hogy olyan megállapodás jött létre, amelyben minden fél a játékos érdekeit tartotta szem előtt. – nyilatkozott szombaton az átigazolás létrejöttében segédkező Esterházy Mátyás az M1 aktuális csatornának. – Ez persze elsősorban Andris érdeme, aki olyan teljesítményt nyújtott, hogy most azt mondom, nagyon nagy eséllyel meghatározó játékos lehet majd a Bundesligában.”



A menedzser hangsúlyozta: a már külföldön játszó futballisták sikerei, teljesítménye miatt sokkal nagyobb bizalommal fordulnak a magyar játékosok felé az európai top-bajnokságok.



„Ezen belül úgy látom, hogy a német Bundesliga nagyon jó terep lehet a fiatal, de már tapasztalt játékosainknak, akik szeretnék meglépni a következő lépcsőfokot a karrierjükben. Ezért remélem, és nagyon bízom abban, hogy a jövőben több ilyen transzferre is sor kerülhet” – fogalmazott Esterházy Mátyás.



Hozzátette: több olyan játékos is van a fejében, akiben "benne van ez a potenciál", ilyen Bolla Bendegúz, Gruber Zsombor vagy Senkó Zsombor.



A játékosügynök nyilatkozott Szoboszlai állapotáról is, mint mondta, a lába rendben van, majd kiderül, hogy ez vasárnap hány játékpercet jelent az RB Leipzigben, amely a VfL Wolfsburgot fogadja a bajnokságban.



Schäfer érkezésével újra hat magyar labdarúgó van a Bundesligában: a Leipzigben Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai, a Freiburgban Sallai Roland, a Mainzban pedig Szalai Ádám.

