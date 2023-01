Újabb magyar játékos szerződhet az Egyesült Államokba

Nem az MLS-be, hanem egy alacsonyabb osztályú bajnokságba csábítják a magyar labdarúgót.

Sajtóhírek szerint a jelenleg csapat nélküli 25 éves magyar hátvéd, Pávkovics Bence iránt több csapat is érdeklődik az Egyesült Államokból.

A csakfoci.hu tengerentúlról származó információi szerint a legutóbb a Debrecent erősítő magyar hátvéd nagy eséllyel az amerikai másodosztályba igazolhat. Pávkovics iránt korábban az Orange County érdeklődött, most pedig egy másik, ugyancsak az USL-ben szereplő csapat, az FC Tulsa áll közel a leigazolásához. A forrás úgy tudja, hogy az amerikai kérők mellett itthonról, az NB I-ből is keresik a korábban a Pécset és az Újpestet is erősítő futballistát.

Az oklahomai csapat a 2022-es évet (Amerikában tavaszi-őszi rendszerű a bajnokság) a hetedik helyen zárta az USL-ben, így éppen csak lemaradt a rájátszásról. Amennyiben létrejön az üzlet, úgy Sallói Dániel (Sporting Kansas City) és Gazdag Dániel (Philadelphia Union) mellett a harmadik légiósunk Pávkovics lesz az USA-ban.

