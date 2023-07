Újabb középpályás társat kaphat maga mellé Szoboszlai

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Chelsea már jó ideje követi Moises Caicedot és már korábban érdeklődött is a Brighton & Hove Albion-nál a középpályás áráról. A Brighton pedig a piacot követve igen magas árcédulát akasztott játékosára.

Habár a Chelsea eddig már szinte egy kezdő csapatnyi játékosától megszabadult a nyáron jelen állás szerint nem tudja teljesíteni a Brighton által kért összeget a fiatal középpályásért.

A Sirályok Declan Rice 100 millió eurót érő átigazolása után minimum ugyanekkora összegre árazták be Moises Caicedot is. Miután a londoni kékek helyzete igen nehéz ebben az üzletben, így a Liverpool is becsatlakozott az ecuadori játékjogának megszerzéséért folytatott harcba.

Jürgen Klopp idén már megszerezte Szoboszlai Dominiket és Alexis Max Allistert a középpályára, azonban két nagyobb távozó is lehet ebből a sorból. A Vörösök csapatkapitánya Jordan Henderson lehet csatlakozik az Al-Ettifaq-ot irányító Steven Gerrardhoz, míg a brazil Fabinhoért az Al-Ittihad jelentkezett be. Utóbbiért akár negyven millió fontot sem sajnálna kiadni a szaúdi klub.

Amennyiben elhagyná a Liverpoolt a csapat korábbi két meghatározó játékosa, úgy Jürgen Klopp sem állná útját annak, hogy egy nagyobb összeget kifizessenek a mindössze 21 éves ecuadori középpályásért.