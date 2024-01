Újabb kiszemeltje van Szoboszlai posztjára a Liverpoolnak!

A Manchester United is vinné a 19 éves középpályást.

A footballtransfers.com exkluzív cikkben számol be arról, miszerint a Manchester United és a Liverpool is versenyzik Bilal El Khannouss megszerzéséért.

A Genk 19 esztendős középpályására számos nagy klub felfigyelt, a belgák pedig 25-30 millió eurót remélnek az eladásából.

El Khannouss 2019 óta tartozik a Genk kötelékébe, előtte az Anderlechtben nevelkedett. Az idei szezonban 34 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 3 gól és 5 gólpassz a mérlege.

A 10-szeres marokkói válogatott futballista a 2022-es vb-n, mindössze 18 évesen mutatkozott be a felnőtt nemzeti együttesben, s a most futó Afrikai Nemzetek Kupáján is rendre lehetőséget kap.

El Khannouss több poszton is bevethető, elsősorban irányító, de a 8-as pozícióban és szélsőként is jól érzi magát a pályán.