Újabb kiesők a válogatottból – két Mol Fehérvár játékos a keretben

Loic Nego után két újabb játékos is sérülés miatt nem lesz ott a válogatott keretében.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bolla Bendegúz és Kleinheisler László is kiesett a magyar válogatott keretéből sérülés miatt – jelentette be hivatalos Twitter-oldalán a Magyar Labdarúgó-szövetség. Noha Loic Nego helyére nem, a két újabb kieső helyére új játékosokat hívott be Marco Rossi szövetségi kapitány.

Bolla Bendegúz helyét a mai, Mol Fehérvár–Kisvárda bajnokin duplázó, nyolcszoros válogatott Schön Szabolcs veszi át, míg Kleinheisler László helyett újoncot hívott be Marco Rossi Dárdai Palkó személyében.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyar Kupában jelenleg a Paks a legesélyesebb, végső sikere 4-szeres szorzóval fogadható. (x)