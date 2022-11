Újabb kétes eset Katarban – bérelt indiai szurkolókkal készülnek a vb-re

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

Indiai embereket bérelt fel Katar azért, hogy különböző nemzetek szurkolóinak adják ki magukat. Az internet népe hamar felfigyelt a turpisságra, és észrevette, hogy érdekes brazil, német, argentin, és spanyol drukkerek lepték el az országot.

Nem ez az egyetlen kétes hír a katari világbajnoksággal kapcsolatban, hiszen nemrég egy olyan Twitter-bejegyzés is megjelent, amely szerint megbundázták a Katar–Ecuador nyitómérkőzést.

AZ INDIAI BÉRSZURKOLÓK LEGUTÓBB ANGOLOKNAK ADTÁK KI MAGUKAT

“It’s coming home” expertly sung by the England fans in Qatar… 🤣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/2byUfpeDtR