Újabb kérője van a Manchester United kiszemeltjének

A Chelsea tehet keresztbe a nagy riválisnak.

Azután, hogy a Red Bull Salzburg a nyáron elveszítette Karim Adeyemit, újabb nagy csatárreménység távozhat az osztrák bajnoktól.

Arról korábban már a Goal is írt, hogy Benjamin Šeško a Manchester United célkeresztjébe került, és a klub képviselő már többször is találkoztak a szlovén „csodagyerek” ügynökeivel.

Az átigazolási hírekben általában rendre jól értesült Fabrizio Romano úgy tudja, egy másik Premier League együttes is kinézte magának Benjamin Šeškót. A hírek szerint a Chelsea illetékesei is felvették a kapcsolatot a támadó ügynökével, sőt, a múlt héten már a személyes találkozóra is sor került.

Az olasz szakíró sejtelmesen úgy fogalmazott tweetjében, hogy legalább még egy csapat beszállt a Benjamin Šeškóért folytatott versenybe.

Az ügyben heteken belül döntés születhet, tekintve, hogy augusztus végéig tart az átigazolási időszak, de egybehangzó sajtóértesülések szerint Salzburgban nagyon szeretnék, ha a szlovén még legalább egy évig náluk futballozna.

