Újabb játékost igazolhat a Chelsea-től a Barcelona

Egybehangzó sajtóbeszámolók szerint megszületett a megállapodás arról, hogy hamarosan újabb Chelsea-játékos csatlakozik a Barcelona keretéhez.

Ugyan a Barcelona továbbra sem tudja regisztrálni az új játékosait a következő szezonra, mindez egy cseppet sem szegi kedvét attól, hogy újabb labdarúgókat igazoljon. Fabrizio Romano megerősítette, hogy a katalánok közel állnak ahhoz, hogy bejelentsék Marcos Alonso megszerzését a Chelsea-től.

Az olasz újságíró úgy tudja, hogy a spanyol hátvéd már hónapokkal ezelőtt megállapodott a Barcával a közös folytatásról. A katalánok pedig 10 millió eurót fizethetnek szolgálataiért.

A 31 éves balbekk 2016 óta több mint 200 mérkőzésen lépett pályára a "kékek" színeiben. Alonso annak idején a Real Madrid csapatában nevelkedett, már csak emiatt is pikáns lenne, ha hamarosan valóban a Barcelona játékosa lenne. De persze amiatt is, hogy a gránátvörös-kékek a közelmúltban már megszerezték Andreas Christensent a Chelsea-től, valamint úgy igazolták le Raphinhát és Jules Koundét, hogy a "kékek" is szerették volna megkaparintani őket.

