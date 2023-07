Újabb játékos hagyta el a Ferencvárost

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Tovább formálódott a magyar bajnok Ferencváros kerete a 2023-2024-es szezonra, és az elmúlt időszak távozóihoz csatlakozva Carlos Auzqui is búcsút intett az együttesnek.

A 32 éves argentin légiós másfél szezon után távozott a Ferencvárostól, és szerződött az argentin élvonalbeli San Lorenzóhoz.

Auzqui minden sorozatot figyelembe véve 33 találkozón öt gólt és két gólpasszt regisztrált a csapat színeiben.

Az argentin légiós nem tudott alapember lenni a csapatban, az Európa-liga főtáblájára kitűzött keretbe nem is került be, ráadásul idén februárban ittasan okozott közúti balesetet. Később bár kapott még lehetőséget a bizonyításra, az idei nemzetközi keretbe sem nevezték be.

Az NB I legutóbbi kiírásában 17 találkozón háromszor volt eredményes kiegészítő szereplőként.