Újabb hiányzó: a belgák gólrekordere sem lesz ott a vb-rajton

Az idei világbajnokság főszereplője egyelőre az a sérüléshullám, amely a csapatok legnagyobb játékosait sújtja. A teljesség igénye nélkül olyan sztárok nem lesznek ott a tornán sérülés miatt, mint Paul Pogba, Karim Benzema, Sadio Mané vagy Timo Werner. Nem járt sokkal jobban a belgák sztárja, Romelu Lukaku sem.

Az AFP információi szerint eldőlt, hogy a belgák 26 fős keretében sérülten helyet kapó Romelu Lukaku az első két csoportmérkőzést biztosan kihagyja combizomsérülése következtében, legjobb esetben csak a harmadik körben juthat szóhoz.

Az Inter támadója augusztus vége óta bajlódik a sérülésével, azóta októberben két mérkőzésen alig 30 percet játszott, de továbbra sem érezte jól magát, így az elmúlt időszakban újfent harcképtelen volt.

Romelu Lukaku has been ruled out of Belgium's opening two Group F fixtures at the #FIFAWorldCup according to a source close to the team.



