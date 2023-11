Újabb fontos játékosát vesztette el a Newcastle

Ráadásul nem is kevés időre.

Callum Wilsonra 4-6 hetes kihagyás vár.

A The Athletic információi szerint Callum Wilsonra 4-6 hetes kihagyás vár combsérülése miatt. Az angol válogatott támadó így nem csak az angolok, de klubcsapata fontos meccseit is kénytelen az oldalvonalról figyelni.



A Newcastle-re rájár a rúd, hiszen korábban Dan Burn és Alexander Isak is kidőlt, utóbbi lehet hamarosan visszatérhet, de Wilson kiesésével hatalmas teher hárul rá többek között a PSG, a Chelsea, a Manchester United, a Tottenham és a Milan ellen.